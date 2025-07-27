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Билл Мэй высказался о субъективности оценок в синхронном плавании

Билл Мэй высказался о субъективности оценок в синхронном плавании
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Победитель и многократный призёр чемпионатов мира американец Билл Мэй высказался о системе оценок в синхронном плавании.

«Конечно, всегда есть какое-то личное мнение, своё ощущение, но даже нам, судьям, теперь гораздо проще работать, потому что есть очень чёткий коридор оценок, протокол, по которому нужно оценивать те или иные элементы.

И судьи, и технические контролёры действуют по этому регламенту, поэтому и спортсменам, и зрителям не приходится гадать, что у нас в голове и почему мы так решили. Вопросы периодически возникают, опять же, в этом случае любой атлет или тренер может подойти и задать их, в таком диалоге мы и находим какое-то понимание происходящего», — сказал Мэй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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