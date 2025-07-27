Австралийцы с рекордом ЧМ выиграли эстафету 4х100 м вольным стилем, США — третьи
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Сборная Австралии завоевала золотые медали в мужской эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Австралийцы проплыли дистанцию за 3.08,97 — это рекорд мировых первенств.
Серебряные награды завоевали пловцы из Италии с отставанием 0,61 секунды от победителей. Американцы замкнули тройку призёров (+0,67). Российские спортсмены не смогли отобраться в финал.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
27 июля 2025, воскресенье. 15:41 МСК
Окончено
1
Австралия
3:08.97
2
Италия
+0.61
3
США
+0.67
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 4х100 м вольный стиль. Результаты:
- Австралия — 3.08,97.
- Италия — отставание 0,61.
- США +0,67.
- Великобритания +1,76.
- Китай +2,18.
- Венгрия +3,78.
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