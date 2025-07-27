Австралийцы с рекордом ЧМ выиграли эстафету 4х100 м вольным стилем, США — третьи

Сборная Австралии завоевала золотые медали в мужской эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Австралийцы проплыли дистанцию за 3.08,97 — это рекорд мировых первенств.

Серебряные награды завоевали пловцы из Италии с отставанием 0,61 секунды от победителей. Американцы замкнули тройку призёров (+0,67). Российские спортсмены не смогли отобраться в финал.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 4х100 м вольный стиль. Результаты:

Австралия — 3.08,97. Италия — отставание 0,61. США +0,67. Великобритания +1,76. Китай +2,18. Венгрия +3,78.