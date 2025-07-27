Легендарный американский синхронист рассказал о дружбе с российским чемпионом Мальцевым

Победитель и многократный призёр чемпионатов мира по синхронному плаванию американец Билл Мэй рассказал о дружбе с российским чемпионом мира Александром Мальцевым.

– Мы вместе с Александром были первыми, кто боролся за победу в артистическом плавании среди мужчин, ещё на чемпионате мира в Казани в 2015 году. Тогда мы впервые близко познакомились и, несмотря на то что мы были соперниками, главными соперниками, а соревнования были дома у Мальцева и он был настроен побеждать, мы практически сразу нашли общий язык.

С тех пор мы остаёмся очень хорошими друзьями, держим контакт, я очень рад за него. Не уверен, что могу это говорить в своём текущем статусе, но я честно скажу, что большой поклонник Мальцева как атлета. Он мастер своего дела, и он по делу выиграл в Сингапуре, так как был лучше всех.

– При этом будем честны – отношения между США и Россией последние три года крайне напряжённые. На ваше общение они не повлияли?

– Дружба выше политики. У нас простое человеческое общение, — сказал Мэй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.