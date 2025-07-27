Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Данил Семьянинов высказался о своём заплыве в полуфинале ЧМ

Данил Семьянинов высказался о своём заплыве в полуфинале ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский пловец Данил Семьянинов прокомментировал своё выступление в полуфинале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м брассом. Он занял восьмое место, преодолев дистанцию за 59,39. Изначально Данил вышел в финал после дисквалификации Николо Мартиненги, однако наказание итальянца было отменено.

«У меня всегда были проблемы с первой половиной дистанции, сейчас с ней будто бы справился, но не получилось вернуться. Надо ещё немного подкорректировать, и всё будет хорошо. Пошёл ва-банк, сразу без раскачки. Играться на чемпионате мира не нужно. Утром было тяжело, сначала немного замкнулся в себе, надо было в себя прийти, адаптироваться, зацепиться за воду, нервишки всё равно шалят.

Второй заплыв смотрел с бешеными эмоциями, особенно когда объявляли итоги. Я не радовался фальстарту итальянца, случилось так, как случилось, но такого в моей карьере ещё не было. День рождения у меня зимой», – передаёт слова Семьянинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Чемпиону ОИ отменили дисквалификацию на чемпионате мира. Семьянинов остался вне финала
Материалы по теме
Чудо Пригоды и первые медали. Что посмотреть в первый день плавания на водном ЧМ-2025?
Чудо Пригоды и первые медали. Что посмотреть в первый день плавания на водном ЧМ-2025?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android