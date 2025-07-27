Данил Семьянинов высказался о своём заплыве в полуфинале ЧМ

Российский пловец Данил Семьянинов прокомментировал своё выступление в полуфинале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м брассом. Он занял восьмое место, преодолев дистанцию за 59,39. Изначально Данил вышел в финал после дисквалификации Николо Мартиненги, однако наказание итальянца было отменено.

«У меня всегда были проблемы с первой половиной дистанции, сейчас с ней будто бы справился, но не получилось вернуться. Надо ещё немного подкорректировать, и всё будет хорошо. Пошёл ва-банк, сразу без раскачки. Играться на чемпионате мира не нужно. Утром было тяжело, сначала немного замкнулся в себе, надо было в себя прийти, адаптироваться, зацепиться за воду, нервишки всё равно шалят.

Второй заплыв смотрел с бешеными эмоциями, особенно когда объявляли итоги. Я не радовался фальстарту итальянца, случилось так, как случилось, но такого в моей карьере ещё не было. День рождения у меня зимой», – передаёт слова Семьянинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.