ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 27 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 17-го соревновательного дня турнира, который прошёл 27 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 27 июля
Плавание
Мужчины. 400 м, вольный стиль:
1. Лукас Мертенс (Германия) — 3.42,35.
2. Сэмюэл Шорт (Австралия) — отставание 0,02.
3. Ким Ву Мин (Южная Корея) +0,25.
Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль:
1. Австралия — 3.30,60.
2. США — отставание 0,44.
3. Нидерланды +3,29.
...
6. Россия +4,09.
Женщины. 400 м, вольный стиль:
1. Саммер Макинтош (Канада) — 3.56,26.
2. Ли Бинцзе (Китай) — отставание 1,95.
3. Кэти Ледеки (США) +2,23.
Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль:
1. Австралия — 3.08,97.
2. Италия — отставание 0,61.
3. США +0,67.
Прыжки в воду:
Микст. Синхронные прыжки 10 м:
1. Китай — 323,04 балла.
2. КНДР — 322,98.
3. Россия — 311,88.
Мужчины. Трамплин 1 м:
1. Чжэн Цзююань (Китай) — 443,70 балла.
2. Осмар Ольвера (Мексика) — 429,60.
3. Сиюй Янь (Китай) — 405,50.
...
8. Георгий Фокин (Россия) — 381,00.
Хай-дайвинг:
Мужчины. 27 м:
1. Джеймс Лихтенштейн (США) — 428,90 балла.
2. Карлос Химено (Испания) — 425,30.
3. Константин Попович (Румыния) — 408,70.
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.