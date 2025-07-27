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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 27 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 17-го соревновательного дня турнира, который прошёл 27 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 27 июля

Плавание

Мужчины. 400 м, вольный стиль:

1. Лукас Мертенс (Германия) — 3.42,35.

2. Сэмюэл Шорт (Австралия) — отставание 0,02.

3. Ким Ву Мин (Южная Корея) +0,25.

Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль:

1. Австралия — 3.30,60.

2. США — отставание 0,44.

3. Нидерланды +3,29.

...

6. Россия +4,09.

Женщины. 400 м, вольный стиль:

1. Саммер Макинтош (Канада) — 3.56,26.

2. Ли Бинцзе (Китай) — отставание 1,95.

3. Кэти Ледеки (США) +2,23.

Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль:

1. Австралия — 3.08,97.

2. Италия — отставание 0,61.

3. США +0,67.

Прыжки в воду:

Микст. Синхронные прыжки 10 м:

1. Китай — 323,04 балла.

2. КНДР — 322,98.

3. Россия — 311,88.

Мужчины. Трамплин 1 м:

1. Чжэн Цзююань (Китай) — 443,70 балла.

2. Осмар Ольвера (Мексика) — 429,60.

3. Сиюй Янь (Китай) — 405,50.

...

8. Георгий Фокин (Россия) — 381,00.

Хай-дайвинг:

Мужчины. 27 м:

1. Джеймс Лихтенштейн (США) — 428,90 балла.

2. Карлос Химено (Испания) — 425,30.

3. Константин Попович (Румыния) — 408,70.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.