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Трофимова: обидно, что мальчики не попали в финал эстафеты. Тройка была железной

Трофимова: обидно, что мальчики не попали в финал эстафеты. Тройка была железной
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Двукратная чемпиона мира на короткой воде пловчиха Дарья Трофимова прокомментировала шестое место в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

«Ожидаемый был результат, настраивались показать более быстрые секунды, и это у нас получилось. Приехали заранее в Малайзию, провели важный сбор, адаптацию. Были изменения, к которым ещё сложно привыкнуть, но ближе к середине турнира расплывёмся и всё будет в порядке.

Обычно первая дистанция решающая, показывает, на что ты готов. Она самая ответственная. Мы не стали рисковать с составом, сразу плыли сильнейшим. И утром, и вечером пришлось плыть максимально быстро, чтобы попасть в финал. Обидно за мальчиков, желаю им не расстраиваться, идти вперёд, готовиться к следующим дистанциям. Тройка для них была железной.

Рассчитывали на медаль, высокая конкуренция. А у нас мало опыта соревнований против самых сильных. На последнем национальном чемпионате плыли в таком же составе, чтобы привыкнуть друг к другу, приноровиться. Было приятно, что смогли поставить рекорд страны в неоптимальной форме, а сейчас его улучшить», – сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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