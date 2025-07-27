В Тбилиси устроили протест из-за участия России в чемпионате мира по фехтованию

Возле нового Дворца спорта в Тбилиси (Грузия), где проходит чемпионат мира — 2025 по фехтованию, собралось множество протестующих, сообщает «Mash на спорте» со ссылкой на видео с места событий. Толпа якобы недовольна участием сборной России на соревнованиях.

Протестующие скандировали оскорбительные лозунги, держали провокационные баннеры и неуважительно относились к государственной символике РФ. Ночью же возле гостиницы, где поселилась российская сборная, неизвестные также вывесили баннер и запустили петарды.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.