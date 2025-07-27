Яна Егорян вышла в полуфинал чемпионата мира по фехтованию — 2025

Россиянка Яна Егорян вышла в полуфинал личного турнира по сабле на чемпионате мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия).

В 1/8 финала она одолела Анастасию Гулик из Казахстана, а в четвертьфинале оказалась сильнее француженки Тоскан Тори. Оба поединка завершились со счётом 15:9.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Женщины. Личный турнир. Сабля:

1/8 финала:

Яна Егорян (Россия) – Анастасия Гулик (Казахстан) — 15:9.

1/4 финала:

Яна Егорян (Россия) – Тоскан Тори (Франция) — 15:9.

За выход в финал чемпионата мира по фехтованию Яна Егорян сразится с 16-летней представительницей Китая Пань Цимяо.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.