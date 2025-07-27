Президент ФФР Мамедов высказался о протестах против участия россиян в ЧМ по фехтованию

Президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер сборной страны Ильгар Мамедов высказался о протесте против участия россиян на чемпионате мира — 2025 в Тбилиси (Грузия).

«Мне присылают видео, и я вижу, что в пять утра были фейерверки. Что тут можно комментировать? Ненормальная ситуация, а потом ещё эти пикеты перед залом и отелем. Но служба безопасности вместе с полицией работают. Об этом знали, к такому готовились. Всё предотвратили, сейчас этого уже нет. Уже отогнали их и от зала и от отеля», — сказал Мамедов в интервью «Матч ТВ».

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