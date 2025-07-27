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Олимпийский чемпион из Австралии Чалмерс отреагировал на обвинения в неуважении к китайцу

Олимпийский чемпион из Австралии Чалмерс отреагировал на обвинения в неуважении к китайцу
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Олимпийский чемпион по плаванию австралиец Кайл Чалмерс заявил, что нормально относится к китайцу Пан Жанле. Во время Олимпиады-2024 Жанле рассказывал, что соперники, в том числе Чалмерс, не пожимали ему руку, предположительно из-за истории с допингом пловцов из Китая.

«На самом деле будет здорово снова увидеться с ним, соревноваться против него. Он невероятный спортсмен, отличный пловец. На 100 метрах с ним очень трудно соперничать, он всегда опасен. На самом деле мы нормально сейчас общаемся, насчёт нашего общения, уважения друг к другу были разные разговоры, обсуждения, но мы нормально общались и в Париже, и сейчас мы тоже нормально общаемся, уважительно.

Я не испытываю никакого пренебрежения ни к нему, ни к кому-либо другому из своих соперников, ко всем отношусь уважительно. Так же было и в Париже год назад, нас просто неправильно поняли», – сказал Чалмерс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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