«Стрела-Ак Барс» вышла в финал Кубка России по регби, обыграв «Енисей-СТМ»

Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» вышел в финал Кубка России – 2025, обыграв в полуфинальном матче турнира красноярский «Енисей-СТМ» со счётом 48:24.

Ранее пензенский «Локомотив» обыграл в первом полуфинале турнира «Красный Яр» из Красноярска со счётом 19:10. Таким образом, титул между собой разыграют «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс». Отметим, что «Локомотив» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России по регби. Действующим чемпионом соревнований является «Енисей-СТМ». В финале прошлогоднего турнира он был сильнее «Красного Яра» со счётом 15:3.

Финал Кубка России – 2025 пройдёт 7 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.