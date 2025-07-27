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«Стрела-Ак Барс» вышла в финал Кубка России по регби, обыграв «Енисей-СТМ»

«Стрела-Ак Барс» вышла в финал Кубка России по регби, обыграв «Енисей-СТМ»
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Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» вышел в финал Кубка России – 2025, обыграв в полуфинальном матче турнира красноярский «Енисей-СТМ» со счётом 48:24.

PARI Кубок России 2025 . 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Стрела-Ак Барс
Казань
Окончен
48 : 24
Енисей-СТМ
Красноярск

Ранее пензенский «Локомотив» обыграл в первом полуфинале турнира «Красный Яр» из Красноярска со счётом 19:10. Таким образом, титул между собой разыграют «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс». Отметим, что «Локомотив» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России по регби. Действующим чемпионом соревнований является «Енисей-СТМ». В финале прошлогоднего турнира он был сильнее «Красного Яра» со счётом 15:3.

Финал Кубка России – 2025 пройдёт 7 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.

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