Россиянина Семьянинова вернули в состав финалистов ЧМ на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Данил Семьянинов в финале чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре на дистанции 100 м брассом проплывёт по нулевой дорожке. Об этом стало известно из старт-листа, опубликованного на официальном сайте World Aquatics.

Ранее олимпийский чемпион 2024 года итальянский пловец Николо Мартиненги получил дисквалификацию, но вскоре она была отменена, так как делегация Италии подала протест, который приняли. Из-за этого Данил Семьянинов опустился на девятое место. Кирилл Пригода квалифицировался в финал с восьмой позиции.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м брассом, полуфиналы. Результаты:

Цинь Хайян (Китай) — 58,24. Николо Мартиненги (Италия) — отставание 0,38. Людовико Виберти (Италия) +0,65.