«Он больше не выглядит очень мотивированным». Ваут ван Арт — о Погачаре

Победитель «Тур де Франс» – 2022 бельгийский велогонщик Ваут ван Арт высказал мнение о возможном отсутствии мотивации у лидера генеральной классификации многодневки этого года – словенца Тадея Погачара.

«Надеюсь, Погачар не вмешается, но с ним никогда не знаешь. Честно говоря, он больше не выглядит очень мотивированным. Но многое будет зависеть от погоды. Я снова попробую свои силы на последнем этапе.

Сейчас я гораздо более мотивирован, чем раньше. С Монмартром это больше похоже на классику, пусть и короткую, но взрывную. Такой профиль мне подходит», – приводит слова ван Арта RMC Sports.

Отметим, что перед стартом заключительного этапа «Тур де Франс» – 2025 Погачар выигрывает у ближайшего преследователя датчанина Йонаса Вингегора 4 минуты 24 секунды.