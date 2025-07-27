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«Он больше не выглядит очень мотивированным». Ваут ван Арт — о Погачаре

«Он больше не выглядит очень мотивированным». Ваут ван Арт — о Погачаре
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Победитель «Тур де Франс» – 2022 бельгийский велогонщик Ваут ван Арт высказал мнение о возможном отсутствии мотивации у лидера генеральной классификации многодневки этого года – словенца Тадея Погачара.

«Надеюсь, Погачар не вмешается, но с ним никогда не знаешь. Честно говоря, он больше не выглядит очень мотивированным. Но многое будет зависеть от погоды. Я снова попробую свои силы на последнем этапе.

Сейчас я гораздо более мотивирован, чем раньше. С Монмартром это больше похоже на классику, пусть и короткую, но взрывную. Такой профиль мне подходит», – приводит слова ван Арта RMC Sports.

Отметим, что перед стартом заключительного этапа «Тур де Франс» – 2025 Погачар выигрывает у ближайшего преследователя датчанина Йонаса Вингегора 4 минуты 24 секунды.

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