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Главный тренер «Локомотива» Янюшкин: провели работу над ошибками и очень хотели выиграть

Главный тренер «Локомотива» Янюшкин: провели работу над ошибками и очень хотели выиграть
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Главный тренер пензенского «Локомотива» Александр Янюшкин поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка России – 2025. В полуфинальном матче «Локомотив» обыграл «Красный Яр» из Красноярска со счётом 19:10.

PARI Кубок России 2025 . 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Локомотив
Пенза
Окончен
19 : 10
Красный Яр
Красноярск

«Красный Яр» — хорошая команда, которая в прошлом году боролась с нами за третье место в PARI Чемпионате России по регби и которой мы в том же году уступили в полуфинале PARI Кубка России. Мы тщательно готовились, провели работу над ошибками и очень хотели выиграть. Может быть, не всё получалось, но мы победили. Хочу сказать большое спасибо ребятам, потому что они постарались выдержать ту структуру, которую мы готовили, а ещё любимым нашим болельщикам, которые едут в Саранск за 150 километров, чтобы нас поддержать, и мы этому очень рады. 21 год пензенские команды не играли в финале Кубков России, и я всех поздравляю с тем, что теперь это произойдёт», — приводит слова Янюшкина пресс-служба «Локомотива».

Напомним, пензенский «Локомотив» впервые вышел в финал Кубка России по регби. Финальный матч состоится 7 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

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