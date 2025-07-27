Главный тренер «Локомотива» Янюшкин: провели работу над ошибками и очень хотели выиграть

Главный тренер пензенского «Локомотива» Александр Янюшкин поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка России – 2025. В полуфинальном матче «Локомотив» обыграл «Красный Яр» из Красноярска со счётом 19:10.

«Красный Яр» — хорошая команда, которая в прошлом году боролась с нами за третье место в PARI Чемпионате России по регби и которой мы в том же году уступили в полуфинале PARI Кубка России. Мы тщательно готовились, провели работу над ошибками и очень хотели выиграть. Может быть, не всё получалось, но мы победили. Хочу сказать большое спасибо ребятам, потому что они постарались выдержать ту структуру, которую мы готовили, а ещё любимым нашим болельщикам, которые едут в Саранск за 150 километров, чтобы нас поддержать, и мы этому очень рады. 21 год пензенские команды не играли в финале Кубков России, и я всех поздравляю с тем, что теперь это произойдёт», — приводит слова Янюшкина пресс-служба «Локомотива».

Напомним, пензенский «Локомотив» впервые вышел в финал Кубка России по регби. Финальный матч состоится 7 сентября в Москве на «ВТБ Арене».