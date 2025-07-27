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Олимпийская чемпионка Егорян вышла в финал чемпионата мира по фехтованию — 2025

Олимпийская чемпионка Егорян вышла в финал чемпионата мира по фехтованию — 2025
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Россиянка Яна Егорян вышла в финал личного турнира по сабле на чемпионате мира по фехтованию — 2025, который проходит в Тбилиси (Грузия).

В 1/2 финала она одолела представительницу Китая Цимяо Пан со счётом 15:8. В четвертьфинале она была сильнее француженки Тоскан Тори (15:9).

1/2 финала:
Яна Егорян (Россия) – Цимяо Пан (Китай) – 15:8.

1/4 финала:
Яна Егорян (Россия) – Тоскан Тори (Франция) — 15:9.

В финале соревнований Егорян сразится с полькой Зузаной Чешлар, которая в своём полуфинальном поединке была сильнее украинки Алины Комащук (15:12).

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

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