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Губерниев высказался о выходе Егорян в финал турнира саблисток на ЧМ-2025

Губерниев высказался о выходе Егорян в финал турнира саблисток на ЧМ-2025
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Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о выходе Яны Егорян в финал личного турнира по сабле на чемпионате мира по фехтованию — 2025, который проходит в Тбилиси (Грузия). В 1/2 финала она одолела представительницу Китая Цимяо Пан со счётом 15:8.

«Яна Егорян — одна из сильнейших спортсменок мира и двухкратная олимпийская чемпионка. Знаете, было бы странно, если бы она в финал не вышла. Она демонстрирует свой уровень. У Софьи Великой не получилось. Но Егорян своей цепкостью даст фору. Егорян — великая спортсменка и обворожительная девушка. Сейчас она соберёт всё в кулак и выиграет золотую медаль. Я очень на это надеюсь! Она звезда мирового уровня. Ей всего лишь нужно этот уровень подтвердить», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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