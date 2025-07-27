Фото: реакция Яны Егорян после победы на ЧМ-2025 по фехтованию
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Российская саблистка Яна Егорян завоевала золото чемпионата мира – 2025 в Тбилиси (Грузия). В финальном поединке она оказалась сильнее Зузанны Цесляр из Польши со счётом 15:11. После победы Егорян не смогла сдержать слёз.
Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Женщины. Сабля. Финал
27 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Окончено
1
Яна Егорян
Россия
2
Зузанна Цесляр
Польша
3
Пань Цимяо
Китай
3
Алина Комащук
Украина
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Чемпионат мира по фехтованию – 2025. Тбилиси (Грузия). Сабля. Женщины. Финал.
- Яна Егорян (Россия) – Зузанна Цесляр (Польша) –15:11.
Яна Егорян – двукратная олимпийская чемпионка Олимпийских игр 2016 года. Победа в Тбилиси стала третьей на чемпионатах мира – ранее она становилась лучшей в 2015 и 2019 годах.
Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.
Комментарии
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