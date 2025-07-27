Фото: реакция Яны Егорян после победы на ЧМ-2025 по фехтованию

Российская саблистка Яна Егорян завоевала золото чемпионата мира – 2025 в Тбилиси (Грузия). В финальном поединке она оказалась сильнее Зузанны Цесляр из Польши со счётом 15:11. После победы Егорян не смогла сдержать слёз.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Чемпионат мира по фехтованию – 2025. Тбилиси (Грузия). Сабля. Женщины. Финал.

Яна Егорян (Россия) – Зузанна Цесляр (Польша) –15:11.

Яна Егорян – двукратная олимпийская чемпионка Олимпийских игр 2016 года. Победа в Тбилиси стала третьей на чемпионатах мира – ранее она становилась лучшей в 2015 и 2019 годах.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.