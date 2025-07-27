«На таких людях держится российский спорт». Губерниев — о золоте Егорян на ЧМ-2025

Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о победе Яны Егорян в личном турнире по сабле на чемпионате мира по фехтованию — 2025, который проходит в Тбилиси (Грузия).

«Лидер мирового фехтования на сабле многих лет вернулась, как голодная львица. И как начала охранять свой прайд! Плюсом ко всему она красотка. Это лицо мирового фехтования. На таких людях держится российский спорт. Она показывает пример молодёжи, как и всем! Я её поздравляю! Она невероятно волевая спортсменка. Мы расстроились поражению Сони, но она ещё подготовится. У Яны природный талант, помноженный на колоссальную работоспособность и уверенность в себе. Я поздравляю её от души. Красотка», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.