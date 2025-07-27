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Японец Кано стал чемпионом мира — 2025 в фехтовании на шпагах

Японец Кано стал чемпионом мира — 2025 в фехтовании на шпагах
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Японец Коки Кано завоевал золотую медаль личного турнира чемпионата мира – 2025 по фехтованию на шпагах, который проходит в Тбилиси (Грузия). В финале он одолел венгра Гергея Шиклоши со счётом 10:9. Бронзовыми призёрами чемпионата мира в этом виде программы стали украинец Никита Кошман и японец Масару Ямада.

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Мужчины. Шпага. Финал
27 июля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Окончено
1
Коки Кано
Япония
2
Гергей Шиклоши
Венгрия
3
Масару Ямада
Япония
3
Никита Кошман
Украина

Чемпионат мира по фехтованию – 2025. Тбилиси (Грузия). Шпага. Мужчины:

1. Коки Кано (Япония).
2. Гергей Шиклоши (Венгрия).
3. Никита Кошман (Украина), Масару Ямада (Япония).

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

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