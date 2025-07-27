«Россия, это для вас!» Яна Егорян прокомментировала победу на ЧМ-2025 по фехтованию

Двукратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016 россиянка Яна Егорян прокомментировала победу в личном турнире чемпионата мира по фехтованию – 2025 в сабле. В финале она одержала победу над полькой Зузанной Цесляр со счётом 15:11.

«Очень рада. Шесть лет я ждала этого чемпионата мира. Мне очень хотелось, чтобы нас знали, ценили и помнили, что мы должны быть на соревнованиях. У меня есть дома сын, муж, они дают мне возможность тренироваться и выступать. И мой тренер Дмитрий, который каждый день даёт мне веру и силу, он делает из меня фехтовальщицу. Это победа для вас! Мы шли, шли и наконец дошли. Мне казалось, мой мир сегодня рухнет. Но тренер сделал всё возможное, чтобы я перестроила свой первый бой и продолжила дальше. Россия, это для вас!» — приводит слова Егорян «Матч ТВ».