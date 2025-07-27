Яна Егорян впервые в карьере выиграла личное золото ЧМ по фехтованию

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро – 2016 россиянка Яна Егорян впервые в карьере стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях в личном турнире. На проходящем в грузинском Тбилиси чемпионате мира – 2025 Егорян завоевала золото, одолев в финале польку Зузанну Цесляр со счётом 15:11.

Ранее Егорян дважды становилась чемпионкой мира в командных соревнованиях по фехтованию на саблях — в 2015 и в 2019 годах.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.