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Яна Егорян впервые в карьере выиграла личное золото ЧМ по фехтованию

Яна Егорян впервые в карьере выиграла личное золото ЧМ по фехтованию
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Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро – 2016 россиянка Яна Егорян впервые в карьере стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях в личном турнире. На проходящем в грузинском Тбилиси чемпионате мира – 2025 Егорян завоевала золото, одолев в финале польку Зузанну Цесляр со счётом 15:11.

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Женщины. Сабля. Финал
27 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Окончено
1
Яна Егорян
Россия
2
Зузанна Цесляр
Польша
3
Пань Цимяо
Китай
3
Алина Комащук
Украина

Ранее Егорян дважды становилась чемпионкой мира в командных соревнованиях по фехтованию на саблях — в 2015 и в 2019 годах.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

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