Егорян стала четвёртой россиянкой, одержавшей победу в личном турнире саблисток на ЧМ

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро – 2016 Яна Егорян стала четвёртой россиянкой, которой удалось одержать победу в личном турнире чемпионатов мира по фехтованию на сабле. На проходящем в грузинском Тбилиси чемпионате мира – 2025 Егорян завоевала золото, одолев в финале польку Зузанну Цесляр со счётом 15:11.

Ранее чемпионками мира в этом виде программы соревнований становились Елена Нечаева в 2007 году, Софья Великая в 2011 и 2015 годах, а также София Позднякова в 2018 году.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.