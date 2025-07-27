Украинка Комащук не стала фотографироваться с Егорян на награждении ЧМ-2025 по фехтованию

Украинская фехтовальщица Алина Комащук не стала фотографироваться с двукратной олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро — 2016 россиянкой Яной Егорян на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси (Грузия). В личном турнире по сабле Егорян завоевала золото, а Комащук — бронзу. После вручения медалей украинская спортсменка покинула пьедестал.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Серебро завоевала полька Зузанна Цесляр. Ещё одна бронза у представительницы Китая Пань Цимяо.

Егорян стала трёхкратной чемпионкой мира. Ранее она побеждала на чемпионатах мира в командных соревнованиях саблисток в 2015 и 2019 годах.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.