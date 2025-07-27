Тадей Погачар стал победителем генеральной классификации «Тур де Франс» — 2025

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем генеральной классификации многодневки «Тур де Франс» — 2025. Вторым стал датчанин Йонас Вингегор, тройку сильнейших замкнул представитель Германии Флориан Липовиц. Россиянин Александр Власов финишировал на 27-й строчке.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация. Результаты: