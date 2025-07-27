Тадей Погачар второй год подряд выиграл «Тур де Франс»

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар второй год подряд выиграл многодневку «Тур де Франс». В 2024 он победил в заключительном этапе и стал победителем общего зачёта веломногодневки. Тогда он обошёл датчанина Йонаса Вингегора и бельгийца Ремко Эвенепула.

В этом году Вингегор также стал вторым, а замкнул тройку сильнейших представитель Германии Флориан Липовиц.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация. Результаты: