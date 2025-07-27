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Тадей Погачар второй год подряд выиграл «Тур де Франс»

Тадей Погачар второй год подряд выиграл «Тур де Франс»
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Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар второй год подряд выиграл многодневку «Тур де Франс». В 2024 он победил в заключительном этапе и стал победителем общего зачёта веломногодневки. Тогда он обошёл датчанина Йонаса Вингегора и бельгийца Ремко Эвенепула.

В этом году Вингегор также стал вторым, а замкнул тройку сильнейших представитель Германии Флориан Липовиц.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация. Результаты:

  1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 76.00,32.
  2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – отставание 4,24.
  3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +11,00.
  4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) +12,12.
  5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) +17,12.
  6. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) +20,14.
  7. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) +22,35.
  8. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +25,30.
  9. Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost) +28,02.
  10. Джордан Жегат (Франция, Team TotalEnergies) +32,42.
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