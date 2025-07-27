Тадей Погачар второй год подряд выиграл «Тур де Франс»
Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар второй год подряд выиграл многодневку «Тур де Франс». В 2024 он победил в заключительном этапе и стал победителем общего зачёта веломногодневки. Тогда он обошёл датчанина Йонаса Вингегора и бельгийца Ремко Эвенепула.
В этом году Вингегор также стал вторым, а замкнул тройку сильнейших представитель Германии Флориан Липовиц.
«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация. Результаты:
- Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 76.00,32.
- Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – отставание 4,24.
- Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +11,00.
- Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) +12,12.
- Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) +17,12.
- Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) +20,14.
- Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) +22,35.
- Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +25,30.
- Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost) +28,02.
- Джордан Жегат (Франция, Team TotalEnergies) +32,42.
Комментарии