Ваут ван Арт выиграл заключительный этап «Тур де Франс» — 2025
Победитель «Тур де Франс» – 2022 бельгийский велогонщик Ваут ван Арт выиграл 21-й этап многодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 132,3 км он преодолел за 3:07.30.
Вторым стал итальянец Давиде Баллерини. Тройку сильнейших замкнул представитель Словении Матей Мохорич. Тадей Погачар - четвёртый.
«Тур де Франс» — 2025, 21-й этап. Результаты:
- Ваут ван Арт (Бельгия) — 3:07.30.
- Давиде Баллерини (Италия) — отставание 0,19.
- Матей Мохорич (Словения).
- Тадей Погачар (Словения).
- Маттео Йоргенсон (США) +0,26.
- Маттео Трентин (Италия) +0,38.
- Арно де Ли (Бельгия) +1,14.
- Кевин Воклен (Франция).
- Майк Тениссен (Нидерланды).
- Дилан Тойнс (Бельгия).
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