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Ваут ван Арт выиграл заключительный этап «Тур де Франс» — 2025

Ваут ван Арт выиграл заключительный этап «Тур де Франс» — 2025
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Победитель «Тур де Франс» – 2022 бельгийский велогонщик Ваут ван Арт выиграл 21-й этап многодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 132,3 км он преодолел за 3:07.30.

Вторым стал итальянец Давиде Баллерини. Тройку сильнейших замкнул представитель Словении Матей Мохорич. Тадей Погачар - четвёртый.

«Тур де Франс» — 2025, 21-й этап. Результаты:

  1. Ваут ван Арт (Бельгия) — 3:07.30.
  2. Давиде Баллерини (Италия) — отставание 0,19.
  3. Матей Мохорич (Словения).
  4. Тадей Погачар (Словения).
  5. Маттео Йоргенсон (США) +0,26.
  6. Маттео Трентин (Италия) +0,38.
  7. Арно де Ли (Бельгия) +1,14.
  8. Кевин Воклен (Франция).
  9. Майк Тениссен (Нидерланды).
  10. Дилан Тойнс (Бельгия).
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