Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 27 июля

Сегодня, 27 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию были разыграны медали в личных соревнованиях у женщин в сабле и мужской шпаге, а также начались командные турниры в женской рапире и мужской сабле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 27 июля

Рапира, мужчины:

1/32 финала:

Дмитрий Гусев (Россия) – Финн Фафанд (Великобритания) – 11:15;

1/2 финала:

Коки Кано (Япония) – Масару Ямада (Япония) – 15:8;

Гергия Шиклоси (Венгрия) – Никита Кошман (Украина) – 15:9.

финал:

Коки Кано (Япония) –Гергий Шиклоси (Венгрия) – 10:9.

Женщины, сабля:

1/32 финала:

Ольга Никитина (Россия) – Фу Ин (Китай) – 14:15;

Александра Михайлова (Россия) – Люсия Мартин-Португес (Испания) – 9:15;

Яна Егорян (Россия) – Лиза Пустаи (Венгрия) – 15:11.

1/16 финала:

Яна Егорян (Россия) – Александра Михайлова (Россия) – 15:6.

1/8 финала:

Яна Егорян (Россия) – Анастасия Гулик (Казахстан) – 15:9.

1/4 финала:

Яна Егорян (Россия) – Тоскан Тори (Франция) — 15:9.

1/2 финала:

Яна Егорян (Россия) – Пань Цимяо (Китай) – 15:8.

финал:

Яна Егорян (Россия) – Зузанна Цесляр (Польша) – 15:11.

Женщины, командная рапира:

1/16 финала:

Россия – Южная Корея – 45:23.

Мужчины, командная сабля:

1/16 финала

Россия – Иран – 45:43.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.