Депутат Госдумы РФ Свищёв высказался о золоте Яны Егорян на чемпионате мира по фехтованию

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв высказался о золоте Яны Егорян на чемпионате мира по фехтованию — 2025. В финале личного турнира в сабле она одержала победу над полькой Зузанной Цесляр со счётом 15:11.
«Поздравляю Яну, её тренера и семью. Отличное выступление! Я считаю, что это фееричное возвращение нашей команды. Действительно, достойно уважения и похвалы. Тем более всё это, к сожалению, окрашено политическими провокациями и интригами со стороны международного сообщества наших недоброжелателей.
Обычные люди в Грузии и других странах относятся к России по доброму. Но многие вместо развития своего спорта, федерации отвлекают своих спортсменов на всевозможного рода провокации, которые не имеют никакого эффекта. Сегодня мы с вами увидели результат. Пытались дестабилизировать, а Яна выиграла золотую медаль. Это героический поступок Яны и всей нашей команды. Мы радуемся вместе с победителями», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 июля 2025
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