Чемпионат мира — 2025 по фехтованию: медальный зачёт на 27 июля

Сегодня, 27 июля, в Тбилиси, Грузия, продолжился чемпионат мира по фехтованию — 2025. В рамках соревновательного дня были разыграны медали в личных соревнованиях: мужской шпаге и женской сабле.

После всех соревнований воскресенья российская сборная с одной золотой и двумя серебряными медалями занимает второе место в медальном зачёте. Лидером является сборная Франции, в активе которой одно золото, два серебра и одна бронза. Далее расположилась команда США, чьи спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали. На четвёртой позиции сборная Италии с одной золотой и тремя бронзовыми медалями, замыкает пятёрку лидеров турнира Украина с одним золотом и двумя бронзовыми наградами.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси, Грузия, с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России соревнуется на турнире в полном составе впервые с 2019 года. Отечественные фехтовальщики выступят и в командных видах.