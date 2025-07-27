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Главный тренер «Енисея-СТМ» прокомментировал поражение команды в полуфинале Кубка России

Главный тренер «Енисея-СТМ» прокомментировал поражение команды в полуфинале Кубка России
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Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин прокомментировал поражение красноярской команды в полуфинале Кубка России. «Енисей-СТМ» уступил казанской «Стреле-Ак Барс» со счётом 24:48.

PARI Кубок России 2025 . 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Стрела-Ак Барс
Казань
Окончен
48 : 24
Енисей-СТМ
Красноярск

«В первые 20 минут у нас было как минимум три реальных момента для заноса, но мы их не реализовали. Один из розыгрышей мяча был, на мой взгляд, ключевым — после него игра начала переворачиваться. Нереализованные шансы в атаке и, как следствие, психологический спад. Особенно после того, как соперник занёс попытку сразу в начале второго тайма — это серьёзно повлияло. Поздравляю «Стрелу-Ак Барс» с победой — они это заслужили. Мы — нет.

В первые 20 минут — безусловно наше выигранное начало, мы уверенно владели инициативой. При счёте 19:26 игра была равной, у нас были шансы сравнять счёт. Но после очередной нереализованной атаки мы пропустили. Говорить о хорошем, когда в итоге пропущено под 50 очков, — это не совсем уместно. Давайте скажем прямо: матчи проигрывает тренер. Сегодня тренерский штаб Казани нас переиграл. Были у них какие-то новинки или нет — неважно. Победа в полуфинале — это всегда и тренерская победа. Ещё раз поздравляю коллектив «Стрелы», – приводит слова Первухина пресс-служба «Енисея-СТМ».

В финале Кубка России «Стрела-Ак Барс» сыграет с пензенским «Локомотивом». Финал состоится 7 сентября.

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