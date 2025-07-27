Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 28 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 28 июля, пройдёт очередной день соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 18-го соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 28 июля (время московское)

Плавание:

14:05. Мужчины. 400 м. Вольный стиль;

14:39. Женщины. 400 м. Вольный стиль;

15:27. Женщины. Эстафета 4х100 м. Вольный стиль;

15:41. Мужчины. Эстафета 4х100 м. Вольный стиль.

Прыжки в воду:

9:58. Микст. Синхронные прыжки 10 м;

12:27. Мужчины. Трамплин 1 м.

Хай-дайвинг:

6:30. Мужчины. 27 м.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.