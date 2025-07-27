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«Хочу золота ближайших Олимпийских игр». Егорян — о мотивации после победы на ЧМ-2025

«Хочу золота ближайших Олимпийских игр». Егорян — о мотивации после победы на ЧМ-2025
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Трёхкратная чемпионка мира по фехтованию россиянка Яна Егорян высказалась о своём желании принять участие и завоевать золотую медаль на Олимпийских играх – 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

«Если ты работаешь, то получаешь медаль. Не работаешь — не получаешь. Я работала. Сегодня самое сложное было победить в первом бою, но я с помощью тренера смогла переломить ситуацию, довести его до победы. Теперь я хочу золота ближайших Олимпийских игр. Буду работать ради этого.

Я родилась в Грузии, эта земля мне помогала. Она всегда была в моей памяти, но с этого дня Тбилиси — это неотъемлемая часть моей жизни», – приводит слова Егорян «Матч ТВ».

Напомним, Егорян является двукратной чемпионкой Олимпиады-2016. В Рио-де-Жанейро она завоевала золотые медали личного и командного турнира саблисток.

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