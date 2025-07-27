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«Эта победа ощущается особенно потрясающе». Погачар — о триумфе на «Тур де Франс» — 2025

«Эта победа ощущается особенно потрясающе». Погачар — о триумфе на «Тур де Франс» — 2025
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Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG) прокомментировал свою победу в веломногодневке «Тур де Франс» – 2025, отметив отличную командную работу на протяжении всех этапов соревнования.

«У меня просто нет слов — моя четвёртая победа на «Тур де Франс». Шесть лет подряд на подиуме, и эта победа ощущается особенно потрясающе. Я очень горжусь тем, что могу носить жёлтую майку.

Сложно сказать, как и где я выиграл этот «Тур». Всё начинается с того, как мы едем как команда — с отличной атмосферой, с отличным духом. Мы боролись с первого дня, и после Мюр-де-Бретань на пятом этапе я понял, что у меня хорошо работают ноги и я готов бороться за победу. Мы просто продолжали бороться, и, думаю, вторая неделя стала решающим моментом, когда мы получили большее преимущество. Мы пошли в третью неделю более уверенно.

Я поговорил с Йонасом Вингегором на нейтральном старте. Мы говорили о том, как сильно изменила нас эта борьба друг с другом за последние пять лет. Мы поднимаем уровень друг друга намного выше, заставляем себя выкладываться до предела, чтобы попытаться победить. Бороться с Йонасом — приобретать тяжёлый опыт. Я хочу высказать ему слова уважения и поздравляю с невероятной гонкой и борьбой.

Сейчас время праздновать. У всех разные представления о том, как праздновать. Я хочу немного покоя и хорошую погоду, насладиться несколькими тихими днями дома», – приводит слова Погачара пресс-служба «Тур де Франс».

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