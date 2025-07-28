«Немного больше разочарования». Вингегор — об итогах «Тур де Франс» — 2025

Датский велогонщик Йонас Вингегор (Team Visma | Lease a Bike) оценил своё выступление на «Тур де Франс» – 2025, отметив, что он недоволен своим результатом на многодневке. Вингегор стал вторым в итоговой генеральной классификации, уступив словенцу Тадею Погачару.

«На подъезде к Монмартру я не хотел рисковать, поэтому просто принял ту позицию, на которой находился в пелотоне, — она была немного слишком далёкой, чтобы что-то сделать. Сначала я думал, что мы сможем вернуться, а затем — что во второй раз борьба будет поменьше. Но когда мы пересекли финишную черту, мы уже проигрывали 50 секунд. Я понял, что бороться уже не за что.

Если честно, сейчас немного больше разочарования по сравнению с предыдущими финишами на втором месте. Я приехал сюда, чтобы выиграть «Тур де Франс», — и думаю, что это в каком-то смысле было реально. Но из-за двух плохих дней я потерял слишком много времени. Из всех моих пяти подиумов на «Туре» этот — тот, которым я доволен меньше всего, если так можно выразиться.

Сначала я отдохну, а потом отправлюсь куда-нибудь в красивое место во Франции или Испании, чтобы покататься в горах и подготовиться к «Вуэльте», – приводит слова Вингегора пресс-служба «Тур де Франс».