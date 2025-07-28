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Алина Гайфутдинова смогла попасть в 1/2 финала с 16-го места на 100 м на спине

Алина Гайфутдинова смогла попасть в 1/2 финала с 16-го места на 100 м на спине
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, в ночь с 27 на 28 июля проходили предварительные заплывы на 100 м на спине среди женщин.

20-летняя пловчиха Алина Гайфутдинова завершила свой заплыв пятой с результатом 1.00,56. По итогам всех шести заплывов спортсменка смогла квалифицироваться в 1/2 финала соревнований с 16-го места. Лучший результат в предварительном заплыве показала американка Реган Смит — 58,2.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Результаты (первая шестёрка):

1. Реган Смит (США) — 58,2.
2. Кэтрин Беркофф (США) — 58,55 (отставание — + 0,25).
3. Кейли Маккоун (Австралия) — 58,55 (+ 0,27).
4. Сювэй Пэн (Китай) — 59,34 (+ 1,14).
5. Летиан Вань (Китай) — 59,35 (+ 1,15).
6. Роос Ваноттердийк (Бельгия) — 59,37 (+ 1,17).

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