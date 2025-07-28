Климент Колесников и Мирон Лифинцев вышли в полуфинал 100-метровки на спине

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, в ночь с 27 на 28 июля проходили предварительные заплывы на 100 м на спине среди мужчин.

Двукратный призёр Олимпийских игр пловец Климент Колесников завершила свой заплыв первым с результатом 52,57. По итогам всех шести заплывов спортсмен смог квалифицироваться в 1/2 финала соревнований со второго места. Другой россиянин Мирон Лифинцев также отобрался в полуфинал на этой дистанции, показав шестое время в предварительном заплыве — 52,77. Лучший результат показал француз Йоханн Ндой-Бруар — 52,3.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Результаты (первая шестёрка):

1. Йоханн Ндой-Бруар (Франция) — 52,3.

2. Климент Колесников (Россия) — 52,57 (отставание — + 0,27).

3. Хьюберт Кос (Венгрия) — 52.6 (+ 0,3).

4. Апостолос Христоу (Греция) — 52.61 (+ 0,31).

5. Кристиан Бацико (Италия) — 52.72 (+ 0,42).

6. Мирон Лифинцев (Россия) — 52,77 (+ 0,47).

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