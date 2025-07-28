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Евгения Чикунова уверенно квалифицировалась в полуфинал 100-метровки брассом

Евгения Чикунова уверенно квалифицировалась в полуфинал 100-метровки брассом
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, в ночь с 27 на 28 июля завершились предварительные заплывы на 100 м брассом среди женщин.

20-летняя пловчиха Евгения Чикунова завершила свой заплыв второй с результатом 1.06,19. По итогам всех шести заплывов спортсменка уверенно смогла квалифицироваться в 1/2 финала соревнований с четвёртого места. Лучший результат в предварительном заплыве показала ирландка Мона Макшерри — 1.05,99.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м брассом. Результаты (первая шестёрка):

1. Мона Макшерри (Ирландия) — 1.05,99.
2. Анна Элендт (Германия) — 1.06,01 (отставание — + 0,02).
3. Сатоми Судзуки (Япония) — 1.06,13 (+ 0,14).
4. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,19 (+ 0,2).
5. Котрина Тетеревкова (Литва) — 1.06,21 (+ 0,22).
6. Кейт Дугласс (США) — 1.06,32 (+ 0,33).

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