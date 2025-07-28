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Рекордсменка мира Чикунова рассказала, как ударила спортсмена во время тренировки

Рекордсменка мира Чикунова рассказала, как ударила спортсмена во время тренировки
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Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова поделилась историей, как ударила спортсмена во время своей тренировки.

«Есть некоторые трудности с тем, что разминочная чаша у нас под куполом, там безумно жарко, невозможно разминаться, благо есть второе место для разминки, но это немного неприятно. Ещё скажу, что разминочная чаша достаточно тесная. Я сегодня, к сожалению, ударила одного парня, показалось что на пятке даже отпечатались его зубы. Но честно скажу, не специально.

Брасс тяжело контролировать, хоть я чаще всего и подныриваю, чтобы посмотреть есть ли кто рядом, всё равно хочется сконцентрироваться на упражнении и за всем следить не успеваешь. Тысячу раз извинилась перед парнем, бывает, что и мне заезжают, поэтому в какой-то степени привычно. Можно сказать, это был оригинальный способ подружиться», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Чикунова вышла в полуфинал ЧМ-2025 на дистанции 100 м брассом.

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