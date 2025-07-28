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Чикунова: девочки готовы и готовы серьёзно. Нужно не отставать, думала будет легче плыться

Чикунова: девочки готовы и готовы серьёзно. Нужно не отставать, думала будет легче плыться
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20-летняя пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала своё выступление в предварительном заплыве на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

«Тяжело, думала будет и легче плыться, и как-то ощущаться всё проще. Но считаю, что для начала это нормально, главное, что я в полуфинале и это единственное, что меня сейчас волнует. По предварительным заплывам тяжело сказать, в том смысле что на сотне брассом какого-то неординарного времени показано не было. Девочки плывут как обычно, всё чётко и по плану. Это мой первый чемпионат мира на длинной воде, но что-то особенное не почувствовала, плюс-минус знакомая атмосфера какая была в Будапеште, девочки готовы, готовы серьёзно. И нужно не отставать. Рада всех видеть, всех с кем знакома, успела пообщаться с теми, кого уже знала до этого», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, что Евгения Чикунова вышла в полуфинал ЧМ-2025 на дистанции 100 м брассом.

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