16-летняя Ксения Мишарина не смогла попасть в финал ЧМ на дистанции 1500 м вольным стилем

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, утром 28 июля, завершились предварительные отборочные заплывы (за выход в финал) на 1500 м вольным стилем среди женщин.
16-летняя пловчиха Ксения Мишарина завершила свой заплыв шестой с результатом 16.12,35. По итогам всех трёх заплывов спортсменка не смогла квалифицироваться в финал соревнований, заняв лишь 11-е место. Лучший результат в предварительных заплывах показала американка Кэти Ледеки — 15.36,68. Отметим, что пловчиха из Франции, ранее выступавшая за Россию, Анастасия Кирпичникова смогла отобраться в финал, заняв седьмую строчку (16.06,97) по итогам заплывов.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 1500 м вольным стилем. Результаты (все финалистки):
1. Кэти Ледеки (США) — 15.36,68.
2. Лани Паллистер (Австралия) — 15.46,95 (отставание +10,27).
3. Симона Квадарелла (Италия) — 15.47,43 (+10,75).
4. Чин Хви Ган (Сингапур) — 16.01,29 (+24,61).
5. Ли Бинцзе (Китай) — 16.02,31 (+25,63).
6. Моеша Джонсон (Австралия) — 16.05,13 (+28,45).
7. Анастасия Кирпичникова (Франция) — 16.06,97 (+30,29).
8. Пэйци Ян (Китай) — 16.08,19 (+31,51).
...
11. Ксения Мишарина (Россия) — 16.12,35 (+ ).