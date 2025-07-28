16-летняя Ксения Мишарина не смогла попасть в финал ЧМ на дистанции 1500 м вольным стилем

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, утром 28 июля, завершились предварительные отборочные заплывы (за выход в финал) на 1500 м вольным стилем среди женщин.

16-летняя пловчиха Ксения Мишарина завершила свой заплыв шестой с результатом 16.12,35. По итогам всех трёх заплывов спортсменка не смогла квалифицироваться в финал соревнований, заняв лишь 11-е место. Лучший результат в предварительных заплывах показала американка Кэти Ледеки — 15.36,68. Отметим, что пловчиха из Франции, ранее выступавшая за Россию, Анастасия Кирпичникова смогла отобраться в финал, заняв седьмую строчку (16.06,97) по итогам заплывов.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 1500 м вольным стилем. Результаты (все финалистки):

1. Кэти Ледеки (США) — 15.36,68.

2. Лани Паллистер (Австралия) — 15.46,95 (отставание +10,27).

3. Симона Квадарелла (Италия) — 15.47,43 (+10,75).

4. Чин Хви Ган (Сингапур) — 16.01,29 (+24,61).

5. Ли Бинцзе (Китай) — 16.02,31 (+25,63).

6. Моеша Джонсон (Австралия) — 16.05,13 (+28,45).

7. Анастасия Кирпичникова (Франция) — 16.06,97 (+30,29).

8. Пэйци Ян (Китай) — 16.08,19 (+31,51).

...

11. Ксения Мишарина (Россия) — 16.12,35 (+ ).

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