Россияне Фокин и Молчанов не смогли пробиться в финал ЧМ в синхронных прыжках с трамплина

Российские прыгуны в воду Геннадий Фокин и Илья Молчанов не сумели выйти в финальный отрезок чемпионата мира — 2025 в Сингапуре в синхронных прыжках с трамплина 3 м. В квалификации они заняли 12-е место с результатом 358,80 балла, в финал отобрались восемь лучших дуэтов.

Лучший результат показал дуэт из Китая Ван Цзунюань/Чжэн Цзююань (445,83), второе место заняли представители Мексики Хуан Мануэль Селая Эрнандес/Осмар Ольвера (405,54). Тройку лидеров замкнули британцы Джек Логер/Энтони Хардинг (394,29).

Финал в синхронных прыжках в воду состоится сегодня, 28 июля. Начало запланировано на 11:00 мск.