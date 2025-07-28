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Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 28 июля

Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 28 июля
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Сегодня, 28 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию будут разыграны медали командных соревнований в сабле у мужчин и рапире у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Расписание 28 июля (время московское):

18:35. Мужчины, командная сабля.

19:20. Женщины, командная рапира.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

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