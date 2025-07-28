Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кедрина и Конаныхина вышли в финал ЧМ-2025 в синхронных прыжках с трамплина

Кедрина и Конаныхина вышли в финал ЧМ-2025 в синхронных прыжках с трамплина
Комментарии

Российские прыгуньи в воду Александра Кедрина и Анна Конаныхина успешно преодолели квалификацию чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках с трамплина 3 м. Спортсменки заняли шестое место с результатом 280,62 балла, в финал отобрались восемь лучших дуэтов.

Лучший результат показал дуэт из Китая (331,08 балла). Второе место заняли представительницы КНДР (308,46). Тройку лидеров замкнули прыгуньи из Великобритании (285,54).

Финал в синхронных прыжках в воду состоится сегодня, 28 июля. Начало запланировано на 13:00 мск. Ранее Геннадий Фокин и Илья Молчанов не вышли в финал ЧМ в аналогичной дисциплине.

Материалы по теме
Россияне Фокин и Молчанов не смогли пробиться в финал ЧМ в синхронных прыжках с трамплина
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android