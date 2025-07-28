Кедрина и Конаныхина вышли в финал ЧМ-2025 в синхронных прыжках с трамплина

Российские прыгуньи в воду Александра Кедрина и Анна Конаныхина успешно преодолели квалификацию чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках с трамплина 3 м. Спортсменки заняли шестое место с результатом 280,62 балла, в финал отобрались восемь лучших дуэтов.

Лучший результат показал дуэт из Китая (331,08 балла). Второе место заняли представительницы КНДР (308,46). Тройку лидеров замкнули прыгуньи из Великобритании (285,54).

Финал в синхронных прыжках в воду состоится сегодня, 28 июля. Начало запланировано на 13:00 мск. Ранее Геннадий Фокин и Илья Молчанов не вышли в финал ЧМ в аналогичной дисциплине.