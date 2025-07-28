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«Будто мир рухнул перед глазами». Мартьянова — о поражении от Украины на ЧМ по фехтованию

«Будто мир рухнул перед глазами». Мартьянова — о поражении от Украины на ЧМ по фехтованию
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Российская рапиристка Марта Мартьянова прокомментировала поражение российской команды в 1/8 финала командного турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Поединок со сборной Украины завершился со счётом 36:45.

«Сегодня у нас не получилось показать хорошее фехтование. Мы понимали, что будет тяжело, лёгких боёв тут не будет, но принять поражение очень тяжело. Вчера показали хорошее фехтование, сегодня произошло то, что произошло. Хотя тот же настрой, то же желание. До половины шло нормально, но потом нервы сделали своё дело. Кто‑то впервые на ЧМ, это тоже сказалось.

Конечно, я недовольна собой, причём на протяжении всего турнира. Есть какие‑то хорошие моменты, но я точно не могу сказать, что чем‑то довольна. Мы ещё обговорим причины, но сейчас… знаете, как будто мир рухнул перед глазами», — приводит слова Мартьяновой «Матч ТВ».

На данный момент российская сборная с одной золотой и двумя серебряными медалями занимает второе место в медальном зачёте.

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