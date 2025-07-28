Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Китайцы выиграли золото чемпионата мира в Сингапуре в синхронных прыжках с трамплина

Китайцы выиграли золото чемпионата мира в Сингапуре в синхронных прыжках с трамплина
Комментарии

Китайские прыгуны в воду Ван Цзунюань и Чжэн Цзююань завоевали золотые медали чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках с трамплина 3 м. За своё выступление спортсмены набрали 467,31 балла.

Второе место заняли представители Мексики Хуан Мануэль Селая Эрнандес и Осмар Ольвера (449,28). Тройку призёров замкнули британцы Джек Логер и Энтони Хардинг (394,29). Российские прыгуны не отобрались в финал соревнований.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронные прыжки 3 м
28 июля 2025, понедельник. 11:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
Мексика
3
Великобритания

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Результаты:

  1. Китай — 467,31.
  2. Мексика — 449,28.
  3. Великобритания — 394,29.
  4. Украина — 387,99.
  5. Италия — 375,60.
  6. США — 374,82.
Материалы по теме
Кедрина и Конаныхина вышли в финал ЧМ-2025 в синхронных прыжках с вышки
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android