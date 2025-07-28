Китайцы выиграли золото чемпионата мира в Сингапуре в синхронных прыжках с трамплина
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Китайские прыгуны в воду Ван Цзунюань и Чжэн Цзююань завоевали золотые медали чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках с трамплина 3 м. За своё выступление спортсмены набрали 467,31 балла.
Второе место заняли представители Мексики Хуан Мануэль Селая Эрнандес и Осмар Ольвера (449,28). Тройку призёров замкнули британцы Джек Логер и Энтони Хардинг (394,29). Российские прыгуны не отобрались в финал соревнований.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронные прыжки 3 м
28 июля 2025, понедельник. 11:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
Мексика
3
Великобритания
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Результаты:
- Китай — 467,31.
- Мексика — 449,28.
- Великобритания — 394,29.
- Украина — 387,99.
- Италия — 375,60.
- США — 374,82.
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