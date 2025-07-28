Китайцы выиграли золото чемпионата мира в Сингапуре в синхронных прыжках с трамплина

Китайские прыгуны в воду Ван Цзунюань и Чжэн Цзююань завоевали золотые медали чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках с трамплина 3 м. За своё выступление спортсмены набрали 467,31 балла.

Второе место заняли представители Мексики Хуан Мануэль Селая Эрнандес и Осмар Ольвера (449,28). Тройку призёров замкнули британцы Джек Логер и Энтони Хардинг (394,29). Российские прыгуны не отобрались в финал соревнований.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Результаты:

Китай — 467,31. Мексика — 449,28. Великобритания — 394,29. Украина — 387,99. Италия — 375,60. США — 374,82.