Россия проиграла Румынии в командной сабле на ЧМ-2025 по фехтованию

Российские саблисты проиграли сборной Румынии в 1/8 финала командного турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Поединок завершился со счётом 38:45.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Командный турнир, сабля:

Россия – Румыния – 38:45

На данный момент российская сборная с одной золотой и двумя серебряными медалями занимает второе место в медальном зачёте.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси, Грузия, с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России соревнуется на турнире в полном составе впервые с 2019 года. Отечественные фехтовальщики выступят и в командных видах.