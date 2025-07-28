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Геннадий Фокин рассказал, как иностранцы относятся к российским прыгунам в воду на ЧМ-2025

Геннадий Фокин рассказал, как иностранцы относятся к российским прыгунам в воду на ЧМ-2025
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Российский прыгун в воду Геннадий Фокин ответил, как иностранцы относятся к российским прыгунам в воду на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

– Как вас встречают иностранные спортсмены?
– Никаких проблем, спокойно, приятное общение. Встретил знакомых, с которыми прыгал вместе по юниорам, последний раз виделись, казалось бы, четыре года назад, но они меня помнят, были рады встрече, мило пообщались. Дайверская семья жива, принимают хорошо, — сказал Фокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

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