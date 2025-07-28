Российский прыгун в воду Фокин оценил своё выступление на ЧМ-2025

Российский прыгун в воду Геннадий Фокин оценил своё выступление чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

– Какие у вас остались впечатления от выступления на метровом трамплине?

– На самом деле только положительные. Выполнил все задачи, которые ставил сам перед собой, на которые закладывались с тренером. Изначально думал, что было бы здорово дотянуться до финала, это будет хороший результат для меня, но немного был и удивлён тем, что всё получилось. Приятно удивлён!

– Когда уже попали в финал, стали мелькать мысли, может, побороться за нечто большее?

– Разумеется! Иначе зачем вообще выступать? Всегда ставишь перед собой максимальные цели, которые возможны, чтобы на них ориентироваться. Мысли о медали преследовали меня, не скрою. В целом в нашем виде спорта, когда ты хорошо работаешь, без ошибок выполняешь свою программу, свои прыжки, всегда можешь рассчитывать на пьедестал. Как выступит соперник, ты знать не можешь, поэтому не надо рассчитывать, что кто-то развалится. Но если сделаешь всё, что можешь сам, – результат будет. Возможно, мне не хватило даже не то что подготовки, а уверенности в себе, наверное, в последний момент. Было мало соревнований в карьере такого уровня. Но вот теперь дорога открыта, будем надеяться, что всё сложится, — сказал Фокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.