Прыгун в воду Фокин: китайцы программируют себя заранее, вот всё у них и получается

Российский прыгун в воду Геннадий Фокин оценил высокое мастерство китайских спортсменов на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

– Китайцы прежде всего удивляют своей железной стойкостью. В чём их секрет?

– А кто знает? Никто не знает, весь мир не может его разгадать. Наверное, если бы мы разгадали секрет китайцев, мы бы составляли им конкуренцию. Всё за счёт дисциплины, у них невероятный порядок во всём. Наверное, от этого идёт и уверенность. У них нет сомнений, что что-то может пойти не так. Программируют себя заранее, вот всё у них и получается. Они не относятся к соревнованиям, как к чему-то особенному, в хорошем смысле с холодной головой подходят к ним, — сказал Фокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.