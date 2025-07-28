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Прыгун в воду Фокин: китайцы программируют себя заранее, вот всё у них и получается

Прыгун в воду Фокин: китайцы программируют себя заранее, вот всё у них и получается
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Российский прыгун в воду Геннадий Фокин оценил высокое мастерство китайских спортсменов на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

– Китайцы прежде всего удивляют своей железной стойкостью. В чём их секрет?
– А кто знает? Никто не знает, весь мир не может его разгадать. Наверное, если бы мы разгадали секрет китайцев, мы бы составляли им конкуренцию. Всё за счёт дисциплины, у них невероятный порядок во всём. Наверное, от этого идёт и уверенность. У них нет сомнений, что что-то может пойти не так. Программируют себя заранее, вот всё у них и получается. Они не относятся к соревнованиям, как к чему-то особенному, в хорошем смысле с холодной головой подходят к ним, — сказал Фокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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