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В сборной США подтвердили острый гастроэнтерит у многих пловцов, выступающих на ЧМ-2025

В сборной США подтвердили острый гастроэнтерит у многих пловцов, выступающих на ЧМ-2025
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Представители сборной США по плаванию сообщили, что многие пловцы команды заболели острым гастроэнтеритом перед чемпионатом мира — 2025 в Сингапуре, что оказывает влияние на выступления спортсменов на соревнованиях.

Как сообщает Swim Swam, некоторым пловцам потребовалась госпитализация и внутривенные вливания. Отмечается, что многие американские спортсмены пропустили ряд тренировок перед соревнованиями, а некоторые не могли заходить в воду в течение нескольких дней. Лишь у нескольких членов команды не было никаких симптомов.

Пловцы массово отравились во время тренировочного сбора на Пхукете (Таиланд).

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